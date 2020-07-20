中国驻美大使：国安法对罪行定义清晰 不存在宽泛解释

中国驻美国大使崔天凯表示，《香港国安法》对于适用的罪行、所禁止的行为和活动都有非常清晰的定义，不存在所谓的宽泛解释。

据中国驻美国大使馆官网消息，崔天凯7月18日接受美国有线电视新闻网GPS访问时就中美关系发表看法说，中美关系的根本性问题就是美国是否准备好或者说愿意同另一个有着不同文化背景、政治和经济制度的国家和平共处，合作应对众多且仍在不断增加的全球性挑战。这是一个必须作出的根本性选择。

在南中国海问题上，崔天凯被问及，美国国务卿蓬佩奥声明认定中国在南中国海的行为违反国际法，中国是否会作出改变，承认其在南海行动违反国际法。崔天凯回应说，南海仲裁案是菲律宾单方面挑起的，中国一开始就表明不接受、不参与，仲裁缺乏坚实的法律基础。

他解释说，中国在南中国海的领土主权和海洋权益主张有充分历史和法理依据，尽管如此，中方仍愿同其他声索国通过外交谈判解决争端。事实上，没有外界干预的话，地区局势正在缓和并总体保持稳定。遗憾的是，一些国家，尤其是美国，千方百计想要插手，在该地区派遣军力，强化军事存在，强度、频度都非常高。而颇具讽刺的是，美国至今还不是《联合国海洋法公约》缔约国，他不知道有多少人了解这一点。

在香港问题上，崔天凯说，中国治港的指导方针仍然是“一国两制”，现在没有改变，将来也不会改变。新的立法目的就是为了坚持和完善“一国两制”。根据香港基本法，一些全国性法律确实适用香港，如涉及国家主权、领土完整以及统一等，这也是必须的，否则“一国”就不存在了。

他补充说，香港国安法有六章、66条，如果仔细阅读全文就会发现法律对于适用的罪行、所禁止的行为和活动都有非常清晰的定义，不存在所谓的宽泛解释。如果不涉及这些行为，就没什么可担心的。