中国7月LPR报价连三月持稳 三季度MLF仍“降息”有望

在中期借贷便利（MLF）利率连三月持稳后，中国央行周一公布的7月LPR（贷款市场报价利率）亦如预期连续第三个月持平。分析人士指出，当前货币政策已回归至整体偏中性方向，银行主动降价贷款意愿受限，一定程度上制约LPR下行空间。

据路透社报道，专家还认为，下半年外部环境不确定性加大，尤其是海外疫情第二波爆发、及中美政治不确定性，央行为货币政策宽松预留了空间；三季度MLF仍“降息”有望，将带动LPR报价同步下调，企业贷款利率或有更大幅度下行。

东方金诚首席宏观分析师王青分析，“（LPR不变）主要反映近期经济修复较快，货币政策宽松步伐暂缓，资金面边际收紧。”

光大保德信基金首席宏观债券分析师邹强亦指出，本月中国央行公开市场一系列操作，说明对疫情期间超常规货币政策已基本退出，目前央行对政策本身不再加以主动影响，使资金利率水平维持在均衡位置，资金量保持紧平衡，货币政策整体偏中性的方向已确立。

中国央行稍早公布7月LPR报价显示，一年期利率为3.85%，五年期以上品种为4.65%。

路透此前对36位金融机构人士的7月LPR调查显示，预计一年和五年两个期限均不变的占比高达94%，仅有6%的受访者认为上述两个期限LPR有望同时下调5个基点（bp），利率走稳预期空前强烈。

中国央行上周三进行了4000亿元（人民币，下同，793.58亿新元）一年期MLF操作，利率连续第三个月持平。业内人士称，这进一步彰显央行“利率不是越低越好”的态度。

不过东吴证券宏观分析师陶川团队认为，二季度以来央行在货币宽松上明显收敛，但并不意味着宽松的结束，下半年利率仍存在下调空间。

中国央行2019年8月推出LPR新机制，一年期品种当年内三次下调，累计降幅为16个基点（bp）至4.15%；新增的五年期以上品种2019年8月首次报在4.85%，随后在当年11月下调一次至4.80%。

自2019年8月20日起，中国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率。LPR报价行按公开市场操作利率（主要指一年期为主的MLF利率）加点形成的方式，向全国银行间同业拆借中心报价。