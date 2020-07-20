中日海域问题加剧 日媒吁两国防务部门间开设热线

中日两国在钓鱼岛周边海域及上空持续展开争执，有日本媒体呼吁加紧开设紧急时联结日中防务部门的热线，加深相互理解。

据共同社报道，中国海警局的船只持续驶入日本领海，本月4日至5日在领海停留了39个多小时，创尖阁国有化以来最长纪录。中国海军近期也有两艘航母相继服役，海洋活动日趋活跃。另一方面，日本决定对两艘护卫舰实施“航母化”，可以预想到不久的未来将出现搭载舰载机的航母相互对峙的情况。

考虑到这样的对立，日中两国政府于2018年启用了防务部门间相互通报机制“海空联络机制”，但作为核心的热线至今尚未开设。

共同社认为，日中之间的军事紧张升温，为避免偶发性冲突，两国对话成为当务之急。为了避免最坏的事态，应该在设置沟通窗口的基础之上，继续朝着缓和对立开展外交努力，加深相互理解。

该媒体18日从多名日本政府相关人士处获悉，鉴于日本和中国围绕钓鱼岛的争执，日本防卫省修改了航空自卫队的紧急升空标准，从去年较早阶段开始，针对从中国福建省航空基地起飞的所有战机，大幅加强了应对举措，包括立即让空自那霸基地的战机升空等。

日中对立因2012年日本实施钓鱼岛国有化而加剧。中国于次年的2013年在涵盖钓鱼岛的东海上空划设了防空识别区，两国之间开始互不相让。日中双方战机2016年在感到来自对方的导弹危险时曾互相发射了干扰红外线诱导导弹等的“热焰弹。