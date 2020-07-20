台社团吁去掉护照上国民党徽 华航改为台湾航空

台湾北社等本土社团今日（20日）召开记者会，呼吁台湾立法院各党团支持台湾护照和台湾的中华航空公司更名，他们建议去掉护照上的国民党党徽，将中华航空改名为“台湾航空”。

据《自由时报》报道，台湾北社兼台湾社社长李川信表示，20多个台派本土社团希望立法院临时会能处理护照和华航更名的事宜。他透露，已分别拜访民进党团、时代力量党团、民众党团，他们在护照正名上持不反对态度，不过没有见到国民党团。

台湾本土社团主张将护照上的中国国民党党徽、“Republic of China”拿掉，换成有台湾、TAIWAN字样的设计，同时中华航空改名为“台湾航空”。这些社团表示，若民进党政府继续暧昧、模糊，下次选举坚持台湾主体性的民众，将不会再支持民进党。

台湾客社社长张叶森强调，台湾就是台湾，华航应该改成“台湾航空”。在司法改革方面，陪审制才是好的制度，民众长年对司法不信任度高达八成，司法院却坚持要国民法官参审制，不愿采用陪审制，最起码应该二制并行。

公投护台湾联盟总召蔡丁贵提醒，护照和华航更名的最大阻力应该会是国民党，因为国民党内部意见不一，没有与本土社团见面。参审与陪审二制并行最大阻力则来自民进党。台湾人民要的是陪审制、华航和护照更名，若民进党违背主流民意，下一次选举民意就会反映在选票上。