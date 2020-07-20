民调机构：逾八成台受访者支持陪审制 应停止草率立法

台湾立法院临时会将审议“国民法官法草案”，民间司法改革基金会今日（20日）公布民调显示，台湾民众同意陪审制的有81.9%，支持参审与陪审两制并行有83.4 %，民进党却要在临时会强行表决通过支持度最低的参审制，要呼吁民进党悬崖勒马，不要在临时会草率立法。

据《自由时报》报道，民间司改会董事长林永颂表示，民进党完全执政没有错，但执政必须倾听民意，关于参审和陪审制度，司法院完全不理会陪审制，坚持要通过参审制的法案，无视台湾国家联盟、台联盟等本土社团的声音，如果今天民进党要强行表决，这是非常不智的。

林永颂提及，民调结果显示，同意陪审制的有81.9%，支持参审与陪审两制并行的有83.4%，支持参审制的只有63.2%，民进党政府完全都不说明为何坚持参审制，更完全违背民进党党纲，违背台湾主流民意，希望临时会不要草率立法。

他呼吁，如果这三天一定要强行表决，要强烈警告民进党，执政是要赢得民心和尊重民意，而不是选上完全执政就不尊重民意。希望民进党三思，不要于临时会表决这项法案。

民众党立委张其禄表示，用临时会方式阉割委员会的审理，整部案完全没有共识，除了法案名称、章名外，其余争议条文几乎都保留了，民众党立场是支持参审、陪审并行，陪审制是比较进步的，民进党却做了最保守决定，今天还要用多数暴力辗压在野党，台湾人不会相信这样的司法改革。