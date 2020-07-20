字节跳动：TikTok非中国业务总部尚未确定

字节跳动发言人表示，TikTok非中国业务总部目前还没有最后确定。

据《新京报》引述英国《星期日邮报》报道，知情人士透露，短视频应用TikTok此前计划投资30亿英镑（52.31亿新元），在英国设立全球总部。鉴于近期美国等国家以信息安全为由对TikTok频频施压，TikTok的计划可能在付诸实施前就化为泡影。

对此，字节跳动发言人回应称，字节跳动致力于成为全球化公司，TikTok非中国业务总部目前还没有最后确定。

字节跳动发言人表示：“英国是我们全球最重要的市场之一，我们在伦敦拥有一支才华横溢且多元化的团队，包括高层领导。过去一年，我们的英国员工数量增加了三倍，我们预计将继续保持强劲增长。我们始终致力于在伦敦进行投入，并通过我们的产品和平台为全球的用户激发创造、带来快乐。”

此前有媒体报道，美国政府正在考虑将TikTok的母公司字节跳动列入黑名单，彻底禁止美国人下载和使用TikTok。白宫官员表示，政府同时也在权衡其他计划，包括允许TikTok继续运营，条件是TikTok从母公司分离出来，在美国而非英国设立总部。

知情人士称，伦敦一直是TikTok设立总部的选择之一。不过目前看来，TikTok必须考虑美国政府的动向及其对公司运营的影响。TikTok在美国拥有近5000万用户，一旦真的封禁，将对TikTok造成重大打击。因此，限制政策明确之前，TikTok不得不搁置在英国设立总部的计划。

据媒体去年报道，TikTok考虑设立总部的地点包括伦敦、新加坡和都柏林等，美国城市并不在列。但现在看来，TikTok可能被迫在美国建立主要办公地，以挽救其在美国的业务。

自2017年进入英国市场以来，TikTok发展迅猛，预计到明年将在该市场拥有超过1000万用户。此前，字节跳动在伦敦招兵买马，伦敦办公地已成为其在欧洲最大办公地。字节跳动在洛杉矶、巴黎、都柏林和柏林也设有办公地。