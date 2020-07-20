知情人士：全球财富管理机构正审查香港客户是否与泛民运动有联系

知情人士透露，全球财富管理机构为避免触犯《香港国安法》，正在审查他们的香港客户是否与香港泛民运动有联系。

据路透社今天（20日）引述不愿具名的知情人士报道，瑞士信贷、汇丰等银行正在扩大审查客户政治和政府联系的范围，在调查过程中加入额外要求。

报道称，如果有人被归类为“政治涉险人物”（politically exposed person），他在使用银行服务时可能遇到更大的困难，或是完全无法使用，而这一限制将取决于银行所得到的他人财富来源或金融交易信息。

知情人士声称，一些财富管理公司的检查过程包含梳理客户及其合伙人在公共场合和媒体上发表的评论，以及近期在社交平台的言论。

消息人士也说，扩大客户审查范围的做法也适用于实施《香港国安法》的香港和中国官员，原因是这些机构预期，美国会对这些官员实施制裁。

全球财富管理公司一名银行人员说，对客户的审计范围在部分情况下可从2014年开始，以评估客户自2014年“雨伞运动”后的政治立场。

曾担任香港民主党主席的律师何俊仁担心，像他这样的人士今后可能会遇到困难。 他说：“实际上，除非你停止在港的所有金融和银行往来，否则你也无能为力。”

何俊仁也说，银行截至上周尚未对他做进一步的审查，但他拒绝透露其银行的名称。

汇丰银行拒绝具体评论《香港国安法》或美国将制裁中国和香港官员的举措，但在电邮声明中指出，银行已经制定严格政策与流程，并在全球范围内实行。

香港金融管理局也通过电邮声明指出，香港根据国际标准执行反洗钱要求，包括对政治涉险人物的要求，相关国际标准和当局对银行业的指导方针没有任何改变。

在上个月底生效的《香港国安法》针对与香港有关的分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动和勾结外国或者境外势力危害国家安全进行惩治，违法者可被判最高无期徒刑。特定政府官员也有权要求冻结、限制、没收及充公与危害国家安全罪行相关财产。

跨国银行为符合监管要求，长期以来会审查客户的背景，包括审查他们的政治联系。政客、政府官员和国有企业高级主管，以及他们的家庭成员通常被归类为政治涉险人物。

此举是为了要执行国际制裁等法律，并防止有人利用银行系统洗黑钱。

消息人士透露，如果一些有政治联系的客户在《香港国安法》下被提控，部分香港财富管理机构担心他们会面对监管和声誉风险。

一名区域财富管理公司高管说，他的公司风险与合规团队在《香港国安法》生效后几天内编制一份清单，列出被当地媒体视为民主派支持者的十大香港人物。

这名高管说，公司在内部数据库检查他们是否与任何一人有联系，在发现没有任何联系后感到“相当放心”。

一名香港对冲基金投资经理预计，更多人会受到银行的审查。他说：“我认为，即使是温和泛民主派人士想上门来投资，在这部法律（指《香港国安法》）生效后，你会三思。”