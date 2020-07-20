国民党指台总统府秘书长苏嘉全与侄子利用“国营事业”图利

台湾在野的国民党今天（20日）指控总统府秘书长苏嘉全与侄子、立委苏震清绕过外交部，利用“国营事业”在印度尼西亚私下会晤高层图个人私利。

据台湾《联合报》报道，国民党籍台北市议员游淑慧在记者会上说，这起事件发生在去年，但当初被列为秘密文件，一直到去年年底才解禁，看不下去的外交部同事匿名寄电报检举。

游淑慧与她在国民党革命实践研究院的上司罗智强邀请资深外交官来判断这个电报是否属实，并交给立法院，希望立委能展开调查。

游淑慧说，该电报声称国营企业已经被若干中间人操控，为了个别私利，企图将台湾政府相关部会，即外交部、大使馆、经济部排除在外，驻印尼代表陈忠已向时任经济部次长、现任部长王美花反映，但王美花却不知情。

游淑慧也依据电报内容提到，苏震清2017年8月偕同中油、台糖、台盐及唐荣等国营事业主管出访印尼时，并没有告诉媒体或在面簿上公布，行程还由人力仲介扬运集团董事长高寿涛安排并晋见时任印尼副总统尤索卡拉，但没有知会外交部与经济部。苏嘉全随后到印尼时，告诉外交部不需要提供协助。

国民党也在记者会上提出几项要求，包括苏嘉全、苏震清叔姪应说明为何正式的官方会晤不事先通知外交部，还拒绝驻外馆处人员参与。

国民党立院党团曾在本月8日爆料，调查小组就四起舞弊案，调查属实却被经济部列为密件，不仅未惩处也未函送。