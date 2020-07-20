香港新增病例创单日最高 银行业再度关闭网点或缩减工时

汇丰（HSBC）、渣打（Standard Chartered）等在香港的银行业者周一关闭部分网点或缩短工作时间，因香港新增冠病病例激增。

据路透社报道，中银香港（Bank of China（Hong Kong））周一声明，因冠病疫情蔓延，将有九家网点暂停服务。之前该行已经有三个网点暂停了了服务，其中一家周一恢复营业。

汇丰控股声明，将暂时关闭两个商业银行业务中心和三个在卡车上的移动营业点，并缩短所有分支机构的营业时间。汇丰控股周日宣布，旗下恒生银行的一个网点在一名员工初步冠病检测呈阳性后，将停业14天，进行深度清洁。

渣打银行和东亚银行声明，将缩短网点营业时间。

香港感染总人数接近2000人，其中12人死亡。香港周末在24个小时内增加了100多个病例，为1月末疫情爆发以来最大单日增幅。

周日香港特首林郑月娥紧急宣布多项新的抗疫措施，包括重启公务员在家工作安排。上周三生效的食肆晚六朝五不准设堂食以及健康中心、美容院、游乐场所等12类休闲及娱乐场所关闭期延长七日。并要求在所有室内公共场所须佩戴口罩。

香港1月末出现第一轮冠病疫情时，当地的银行关闭了许多网点。后来随着感染病例下降，这些网点恢复营业。