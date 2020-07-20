武汉返回到处聚会致2698人居家观察 四川男子被拘役三月

中国四川射洪市广兴镇居民易某某从武汉返回后四处聚会，导致共计2698人居家观察，该男子被判处拘役三个月。

据川报观察客户端报道，记者20日从遂宁市人民检察院获悉，易某某未严格按照通告要求执行防控措施，造成107名密切接触者医学隔离。射洪市法院以妨害传染病防治罪判处易某某拘役三个月。

公诉机关指控，易某某今年1月16日自湖北省武汉市返回射洪市广兴镇，虽主动向当地上报自己系武汉返回人员，但其在居家观察期间，未严格按照通告要求执行防控措施，自1月26日起，陆续外出到公共场所及邻居家中聚会，拒不执行卫生防疫机构提出的预防、控制措施，最后导致广兴镇两个村一个社区被确定为社区暴发性疫区，实施封闭管理，造成107名密切接触者医学隔离。同时，辖区内842户2698人全部实行居家观察。

公诉机关认为，易某某应当以妨害传染病防治罪追究其刑事责任。

法院经审理认为，易某某的行为构成妨害传染病防治罪，鉴于其主观上没有传播病毒的故意，其违反预防、防控措施的行为多是在邻居家聚餐，主观恶性较小，且被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度好，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。最终，射洪市法院当庭宣判，易某某犯妨害传染病防治罪，判处拘役三个月。