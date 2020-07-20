唐登杰被任命为中国国家发改委副主任

中国国务院今日（20日）任命唐登杰为中国国家发展和改革委员会副主任，级别为正部长级。

据《北京日报》旗下微信公号“长安街知事”报道，国务院任命唐登杰为发改委副主任（正部长级）；任命王宏为自然资源部副部长；任命吴德金为国家铁路局副局长。免去张勇的国家发展和改革委员会副主任职务；免去苏全利的国家铁路局副局长职务。

唐登杰此前为福建省省长，7月初已回京履新国家发改委党组副书记。目前，王宁为福建省委副书记、代省长。

唐登杰于1964年6月出生在上海，籍贯为江苏建湖，曾任上海市副市长，中国兵器装备集团总经理、董事长，工信部副部长、党组副书记，国家航天局局长，国家原子能机构主任，国家国防科技工业局局长、党组书记等职。

唐登杰2017年10月当选为十九届中央候补委员。他12月出任福建省委副书记、省政府党组书记，2018年1月正式当选为福建省省长。

目前，中国国家发改委的领导包括：党组书记、主任何立峰，党组副书记、副主任穆虹、唐登杰，党组成员、副主任宁吉喆（兼任国家统计局局长）、连维良、林念修、胡祖才，党组成员、驻委纪检监察组组长孙怀新，党组成员、副主任、秘书长丛亮，党组成员张务锋（兼任国家粮食和物资储备局局长）、章建华（兼任国家能源局局长）。

唐登杰在国家发改委的分工是：分管固定资产投资司、农村经济司、资源节约和环境保护司、经济贸易司、人事司、离退休干部局。与宁吉喆同志在经济贸易方面互为AB角；与连维良在评估督导方面互为AB角；与丛亮同志在农村经济、资源节约和环境保护方面互为AB角。联系国家粮食和物资储备局；联系国家投资项目评审中心、国家节能中心。

AB角就是在每个窗口、每个岗位，都设置两名工作人员，其中工作人员A为业务主办人员，对工作负主要责任，工作人员B为协办人员，对工作负次要责任。