中国官媒发文指香港揽炒派传播政治病毒

中国官媒《人民日报》今天（20日）发表文章，指责香港“揽炒派”宁要选票不要人命，无视冠病病毒，传播政治病毒。

文章提到，多种证据都指向香港疫情的暴发，与揽炒派所举行的大型游行，以及泛民初选密切相关。

作者说：“‘七一’非法游行后一周左右，疫情便开始在社区暴发；而所谓‘初选’结束几天后，单日新增确诊病例更是刷新纪录。香港多位医学专家也指出，疫情暴发与‘揽炒派’举行的两场活动‘时间十分吻合’。而从病例分布来看，近日多个疫情暴发点都与‘揽炒派’早前所设票站地点邻近。这些难道都是巧合吗？”

作者批评揽炒派为了自身的政治利益，漠视人命，已成为香港如今最大的危险源，全港抗疫最大的绊脚石。

文章提到，防疫最重要的是要尊重科学，绝不能任由揽炒派将一切都进行政治化的炒作，并说“香港若要战胜新冠病毒，必先清除此等‘政治病毒’不可”。

大批香港民众在七一回归纪念日聚集游行，当天正值《香港国安法》生效的第二天，多人因展示“香港独立”标语或旗帜而被警方逮捕。香港泛民主派随后针对9月立法会选举进行为期两天的初选，吸引了超过61万人参与。

香港疫情也在进入7月后开始反弹，确诊人数大幅度增加，从前天下午4时至昨天凌晨的单日新增确诊病例108起。

特首林郑月娥昨天在记者会上说，她获知最新确诊病例超过100起，创单日病例新高。