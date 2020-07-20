港府料中三及以下年级跨境学童难在下学年开始时上课

香港政府周一（20日）说，受制于现时有限的跨境交通及通关安排等，当局极其量只能研究让早前已经复课，并在下学年升读中四至中六的同一批跨境学童回港上课，至于中三及以下年级学生料难以在新学年开始时回港上课。

据路透社报道，港府还宣布，为保障学生及教职员的健康，全港学校包括一般较早开学的国际学校及幼稚园，将不会早于8月17日开学。

香港教育局局长杨润雄在记者会上表示，政府早前安排中三至中五的跨境学童复课的安排涉及不同范畴的准备功夫，包括深圳政府的全力配合、两地防疫抗政策、出入境管制及交通安排等。

他说：“当局必须以师生及两地公众的安全为主要考虑，除非短期内公共交通或有更多的出入境管制站可恢复运作，否则极其量只可研究继续在新学年让同一班学生，即下学年将升读中四至中六的学童回港上课。”

他并指，这并要取决于是否获得深圳政府的支持，及继续与内地政府商讨才能知道是否办得到。至于未能回港上课的学生，局方会与学校商量如何协助他们在家学习并会提供适当支援。

至于复课安排，杨润雄说，一般学校是在9月1日展开新学年，但幼稚园及国际学校则通常于8月上旬开学，但为保障学生及教职员健康，学校将不会早于8月17日开学。

杨润雄介绍，各类学校最终开学日期，会视乎疫情发展再作决定，并会尽量让学校能有两周时间作准备。对于新学年开学安排，局方于5月至6月分阶段让学校复课时积累了一些切实可能的经验，如分阶段、分年级、上半日课、人流管理及卫生防护措施等，在计划新学年开学时会继续循这些方向详加考虑。

香港最近几日的确诊病例急增，周日增加108宗再创单日新高，其中83宗为本地感染，超过一半源头不明。香港特首林郑月娥即时加推多项措施抗疫，包括公务员在家工作、延长食肆禁堂食及休闲娱乐场所关闭期限以及把强制戴口罩规定由公共交通伸展至所有室内公共场所。