台媒民调：超过半数台民众不支持大幅放宽港人移民台湾

台湾媒体今天（20日）公布的最新民调显示，如果两岸爆发冲突，近半数受访台湾民众不愿意上战场，超过半数民众也不支持大幅放宽香港人移民台湾。

ETtoday新闻云民调中心在本月15日至16日展开民调后发现，49.1％民众表示，如果两岸发生冲突，他们不愿意上战场，百分比起2018年的73.3%与2019年的52.2%来得低。愿意上战场的民众则有上升的趋势，2018年为23.6%，2019年是32.7%，今年为40.9%。

至于两岸之间的关系，有50.8%民众倾向两岸维持现状，包含“暂时维持现状以后再说”的27.5%，以及“永远维持现状”的23.3%。11.6%民众倾向两岸统一，包含“立即统一”4.8%，以及“先维持现状未来再统一”6.8%。32.7%民众倾向台湾独立，包含“先维持现状未来再独立”20.5%，以及“立即独立”12.2%，4.9%民众未表达意见。

有56.0%民众支持“先搁置争议，两岸维持经济交流与往来”，其次有22.7％民众认为“在大陆不承认台湾事一个主权独立的国家的前提下，拒绝和陆方有往来”，另外有13.2％民众可以接受“两岸同属一中”，并扩大双方经济与政治关系的交流。

此外，51.1%民众不支持大幅放宽香港人移民台湾，其中不太支持为30.6％、非常不支持达20.5％。41.1％民众表示支持，其中12.9％非常支持，28.2％还算支持。