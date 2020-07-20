中国外交部吁美国摒弃冷战零和思维与意识形态偏见

中国外交部今天（20日）呼吁美国摒弃冷战零和思维与意识形态偏见，正确看待中国和中美关系。

据中国澎湃新闻报道，新任中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上，就美国国防部长埃斯珀指美国的首要战略竞争对手，做出上述回应。

汪文斌说：“美方一些人总是从冷战思维和零和博弈的角度去看待中美关系，鼓吹围堵打压中国，这是当前中美关系面临严峻挑战的重要原因之一。”

汪文斌提到，美国“应当尊重和接受中国共产党受到中国人民拥护和支持的现实，而不是肆意诋毁污蔑中国共产党，百般挑拨中国共产党和中国人民的关系，在国际上制造意识形态对立，拉帮结派”。

他也说：“如果一定要说中国希望改写什么的话，那就是中国不会走国强必霸的老路，而是坚定致力于同各国一道，走出一条和平发展、合作共赢的新路。”

美国国防部18日说，埃斯珀通过电话告诉国防部新闻官员，“我们正处于大国竞争时代。这意味着我们的首要战略竞争对手是中国，然后是俄罗斯。”他认为，关于中国的问题较大，因为中国有足够的人口和足够大的经济体来取代美国。

据美国之音报道，埃斯珀指中国希望改写二战以来有效维护世界和平的国际秩序，并称美国和盟友珍视个人主义和民众的选择自由，重视新闻自由、宗教自由和集会自由，因为制定了建立在规则基础上的国际秩序，但中国并不珍惜这些自由。

埃斯珀说，一个崛起的中国并不让美国领导人担忧，但一个在中国执政当局统治下崛起的中国就让美国担忧。