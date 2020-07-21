中国驻英使馆：英方一错再错 干扰港国安法实施

中国驻英国使馆发言人称，英方变本加厉，一错再错，企图干扰香港国安法实施，注定不会得逞。

据中新网报道，当地时间（20日）下午，英国外交大臣拉布在议会下院宣布，英方将立即、无期限地暂停与香港引渡协定，并禁止向香港出口有关武器。中国驻英国使馆发言人对此答记者问时作出以上表述。

使馆发言人称，近期，英方多次围绕香港国安法做出错误言行，干涉香港事务和中国内政，中方已多次向英方提出严正交涉，表示强烈不满和坚决反对。

使馆发言人称，英方不顾中方严正立场和一再交涉，变本加厉，一错再错，再次违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，企图干扰香港国安法实施，破坏香港繁荣稳定，中方对此表示强烈谴责和坚决反对。中国政府执行香港国安法的决心坚定不移，维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，反对任何外来干涉的决心坚定不移。对于干涉中国内政的行径，中方必将作出坚决回击。

使馆发言人称，香港国安法是确保“一国两制”行稳致远、确保香港长治久安和繁荣稳定的“定海神针”。实施国安法后，香港将更安全、更美好、更繁荣，我们对香港的光明未来充满信心。任何向中方施压、阻挠该法实施的企图，都必将遭到包括香港同胞在内的14亿中国人民的坚决反对，注定不会得逞。中方敦促英方立即停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，不要在错误的道路上越走越远，否则必将自食其果。