又有11家中企因新疆问题被美国列入实体清单

美国商务部星期一（7月20日）把与新疆有关的11家中国公司加入到被制裁的实体清单中。

据美国之音报道，美国商务部在一份声明中说，这11家中国公司因为实施新疆的穆斯林少数民族进行的镇压、生物特征识别的非自愿收集和遗传分析项目等行为而被加入到实体清单中。

这个行动将导致这些公司在获取美国原产商品，包括大宗商品和技术时面临新的限制。

这11家被列入实体名单的中国公司是：昌吉溢达纺织有限公司（Changji Esquel Textile)、合肥宝龙达信息技术有限公司（Hefei Bitland Information Technology）、合肥美菱股份有限公司（Hefei Meiling）、和田浩林发饰有限公司（Hetian Haolin Hair Accessories）、和田市泰达服装有限公司（Hetian Taida Apparel）、今创控股集团（KTK Group）、南京新一棉纺织印染有限公司（Nanjing Synergy Textiles）、南昌欧菲光科技有限公司（Nanchang O-Film Tech）、碳元科技( Tanyuan Technology)、 新疆丝路华大基因科技有限公司（Xinjiang Silk Road BGI）、北京六合华大基因科技有限公司（Beijing Liuhe BGI）。

这是第三批因被控在新疆压制维吾尔人而被列入美国实体名单的中国公司与个人。美国商务部在2019年10月以及今年6月总共把37个参与或帮助中国当局在新疆进行镇压的实体列入清单。

实体清单是美国进行出口管制的一个重要手段，是商务部的产业安全局的制裁工具，上榜者是那些有理由被认为参与或有重大风险参与违反美国国家安全或外交政策利益活动的个人、组织和公司，向这些实体出口、再出口和转移受管制项目的活动受到限制。它基本上相当于一份黑名单，进入这个名单的实体在美国的贸易机会将受到很大的限制。