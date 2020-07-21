协助香港抗疫的港大微生物系现离职潮

协助香港抗击疫情的香港大学大微生物学系出现离职潮，面对人手紧张的情况，消息称港大教授袁国勇一度提出停止港怡医院及港大深圳医院服务。

据《明报》报道，据了解，香港大学大微生物学系八名临床教授中，三名负责研究、临床及教学工作的资深专家于下学年离职，占近临床教授的四成，当中包括现任及前任系主任刘嘉珮及胡钊逸，以及助理教授黄世贤，其中刘嘉珮正获政府资助研究冠病。

港大微生物学系共17名教授级职员，当中八人属临床教授，需兼顾临床、教学及研究工作；另六人属非临床教授，其余三人是研究助理教授，两者主要负责研究及教学。这次离职的三人均是临床教授，而临床教授尤其要负责教授高年级医学生的临床科目。

消息人士透露，袁国勇一度因人手紧张，提出该系停止为港怡及港大深圳医院服务，他本人将辞任港大深圳医院临床微生物及感染控制科主管。港大深圳医院院长卢宠茂昨回覆称，袁国勇仍是该科主管；袁国勇则不评论。

港大医学院发言人昨证实，微生物学系在下学年将有数名教职员人事变动，他们各因不同私人理由离任。学系及医学院尊重他们意愿，亦知悉他们未来仍会参与大学教研。港大医疗系统将协调港大深圳医院及港怡医院等四间大学教学医院作人事替补，使临床服务不受影响，亦会继续展开冠病研究。

三名离职的专家均师承袁国勇，其中刘嘉珮及胡钊逸均研究新发和突发传染病，曾参与沙斯（SARS）等研究，黄世贤则研究热带传染病。胡钊逸及其团队曾发现超过100种新病毒、细菌及真菌，并获颁裘槎优秀医学科研者奖。

港大招聘网页显示，港大公共卫生学院去年10月起刊登招聘通告，正聘请可转任终身教席（Tenure-Track）的临床副教授及临床助理教授各一名，今年9月底截止申请。港大医学院今年5月亦刊登招聘公共卫生、微生物及外科等15个学系正招聘临床教授，年底截止。