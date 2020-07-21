中国解放军海南实弹演习 军机进驻西沙

在美国里根号航母战斗群驶入南中国海时，有证据表明，中国已将战斗机部署到那里一个有争议岛屿上的简易机场。中国解放军南部战区还在7月15日至16日于海南举行了实弹攻击训练。

据福布斯新闻报道，从7月15日起的卫星图像显示，目前中国在争议岛屿布置了至少四架飞机。此举发生在美国国务卿蓬佩奥（Michael Pompeo）声称中国在南中国海的主张非法两天后。

上述中国军机被认为是著名的“侧卫”飞机的J-11B变型飞机，大体上等同于美国空军使用的F-15 Eagle。这些军机最初由开放源情报分析人员使用低分辨率商业卫星图像发现，随后在空客公司的高分辨率卫星图像中得到证实。

另据光明网和中国国家广播电台报道，中国解放军南部战区海军航空兵某旅组织某型歼击轰炸机，在7月15日至16日于海南某机场进行海地靶实弹攻击训练，以锤炼部队实战化背景下对海突击和准确打击能力。 连续两天，该旅共出动飞机几十架次，发射火箭弹、航炮弹、航训弹等雷弹3000余枚。参与训练的战机包括JH-7战斗轰炸机。

《环球时报》引述不愿具名的专家分析说，美国持续的军事挑衅，是南中国海军事化的真正推动者，中国解放军可能会被迫通过例行部署和演习来扩大其存在，以维护国家主权和领土完整。

上述专家认为，如果美国在南中国海的军事挑衅持续存在，中国可能别无选择，只能在南中国海进行更多演习并部署更多军舰和战机，以建立可能的防空识别区（ADIZ）。

不过中国南海研究院院长吴士存7月初受访时分析说，中国不应急于在南中国海宣布防空识别区，因为它给亚细安成员国带来的伤害可能大于美国，从而损害中国与亚细安成员国之间的关系。