立讯收购苹果iPhone代工厂 分析：或推动台企退出大陆

中国大陆大型电子制造服务（EMS）企业立讯精密收购苹果iPhone的第三大代工厂。有分析认为，在中美紧张局势升级之际，这标志着有十年历史的生产模式将出现最大改变，这种转变可能会进一步推动台湾公司撤出大陆。

据第一财经和彭博社报道，立讯精密7月17日发布公告，立讯精密及其控股股东将出资33亿元人民币，收购纬创资通直接及间接控制的全资子公司纬创投资（江苏）有限公司及纬新资通（昆山）有限公司 100%股权。

此次立讯精密的收购对象是纬创集团在中国大陆的两家子公司，而纬创集团是苹果iPhone的第三大代工厂，但其规模小于富士康和和硕。

彭博社分析说，立讯精密达成收购纬创iPhone部门的交易，成为首家大陆iPhone组装商。对这家从制造电缆和天线到AirPods的公司来说，这也是又一个胜利，其股价周一（20日）一度上涨7%，纬创跌幅一度达到10%。

引入中国本土明星企业对苹果与中国的关系是个加分，此时正值华盛顿官员指责苹果讨好中国政府。同时，苹果供应链也将出现改变，长期合作伙伴鸿海精密与和硕面临业务流失威胁。和硕股价下跌近4%，鸿海收跌1.4%。

淡江大学产业经济学家蔡明芳认为，苹果正将立讯精密引入iPhone组装业务以进一步降低成本，同时也反映出台湾公司开始摆脱低利润的苹果业务，随着代工业务变得更加标准化，利润率将继续下滑，这种转变可能会进一步推动台湾公司撤出大陆。

苹果在其主要供应商的重大变革中发挥着巨大影响力。该公司寻求大陆合作伙伴，部分原因也是在贸易战之际拓宽生产来源。

从鸿海到和硕及广达，苹果的主要台湾代工商都在探索将生产转移出大陆的方法，以避免关税加征的影响并提升价值链位置。组装iPhone需要成千上万工人，这些工人通常来自不稳定而流动性高的外来劳动力，从而蚕食了利润。

纬创可能面临竞争困境。野村分析师在7月17日报告中称，其主要生产iPhone的昆山工厂2019年净利润率仅为0.2%。分析师称，这家台湾公司仅占iPhone组装订单总量的5%左右。

相比之下，立讯精密是快速崛起的中国电子产品行业规模最大的公司之一，这些企业越来越多地从鸿海等知名公司获得订单。立讯精密已是全球最大AirPods制造商，帮助其成为2019年亚洲表现最好的股票之一。

该公司同意以大约33亿元人民币（6.56亿新币）收购纬创在华东的两家子公司。据知情人士透露，其中一家子公司位于昆山，是纬创唯一的一个iPhone生产地。该交易预计将在年底前完成，尚待监管部门批准。周一，中金公司将立讯精密目标价上调约16%。

彭博行业研究的分析师认为，立讯精密的交易“可能会使其获得继续扩大iPhone组装份额的空间。苹果可能随时间推移为合作伙伴提供支持并向其分配资源，因其可能希望在两家主要合作伙伴之外进一步分散供应链。”