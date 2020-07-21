中国7月信用债违约逆转升至四月高位

有媒体汇总数据显示，7月迄今，中国在岸市场发生的新发债券违约事件涉及本金约83亿元人民币（16.51亿新元），已创下3月份以来高位。

据彭博社报道，该媒体整理的信息显示，中国在岸市场发生的新发债券违约事件7月迄今涉及本金约83亿元人民币，并终结此前连三个月逐月回落的态势；年初至今，境内信用债违约总额超500亿元。

随着华讯方舟、泰禾集团和山东方圆7月加入债券违约的行列，本月中国境内信用风险释放显抬头之势。

方正证券分析师齐晟说：“当前的违约债券更多还是在消化存量的过程，此外融资环境边际收紧，资金利率在近期有所抬升，对企业通过债券融资也有一定影响。”

步入2020年，中国虽遭遇始料未及的疫情大考，但金融监管机构针对债券违约处置推出新的政策指引，鼓励企业尝试通过展期、置换等形式缓解或延迟即将到期的债务压力，境内债市违约情况一度显缓和迹象，上半年境内债券违约总额同比下降逾两成。

随着经济持续复苏，货币宽松步伐近两个月明显放缓，债券市场利率出现普遍走升态势，信用债取消发行量升至逾两年半高位，三年期AAA级企业债收益率上周一度自4月低点反弹近140个基点，创下一年高位。

国泰君安信用分析师刘毅在报告中就指出，三季度为信用债到期高峰，债券周转压力有所加大，若发行人不愿面对现实，仍想维持低成本融资，则宽信用政策传导或不顺，可能会小幅提升信用债市场压力。