奥运冠军劳丽诗微博被禁言 曾发言支持方方

曾经在2004年获得过奥运女子10米跳台冠军的中国运动员劳丽诗说，她的微博被禁言一年。此前因在新浪微博上转发支持武汉作家方方，她曾被部分网民围攻，劳丽诗也频频回击指责她的网民。

据香港01报道，劳丽诗的微博账号仍然可以正常查看，最近发表内容停留在7月13日。

劳丽诗5月26日转发了武汉作家方方的一条题为“痛惜！护士小霞走了，曾援汉晕倒在抗疫一线”的微博。随后，这条微博受到许多网民指责，有人指劳丽诗“转发方方这种造谣生事的，为虎作伥”，还有人责问她“良心何在”。

劳丽诗回击称“转发条微博引来一群神经病”、“突然很开心，因为没有活成你们喜欢的样子，要是活成你们这些人赞美的样子，我立马从10米台跳下，跳水池没水的那种”。她的回应也再次在评论区引发两派网民的骂战。

在此后一个多月时间里，劳丽诗在微博上发表的内容每每在评论区引起网友的互相攻击；而劳丽诗本人也在持续地进行回击、删除评论、拉黑用户等操作。

她6月3日的一则微博写道：“错的是一群网络无脊椎动物横行，到处欺负老实人、欺负善良人，动辄以‘不喜欢你可以滚出中国’这样弱智一样的言论攻击别人，请记住，没有任何人有义务把自己热爱的土地让给无脊椎动物，让其成为无脊椎动物的乐园，今日不行，以后也绝不行。我本善人，遇蛆则刚！”该微博获得了5万余个“赞”、7400余条转发。

据悉，在内地媒体上，劳丽诗最近一次公开露面是在7月8日。当天的广州国际建筑装饰博览会开幕式上，劳丽诗作为一款新型涂料的商业代言人作了发言。稍早前的6月20日，劳丽诗作为植树造林倡议者，在广州南沙湿地公园参加了广东省林业局的“广东林业·腾讯网友植树节”现场植树活动。

劳丽诗曾经在2004年雅典奥运会上获得女子双人10米跳台跳水冠军，以及女子10米跳台跳水亚军。2010年退役后，一度在共青团广东省委内任职，但是在几年后离开体制，从事淘宝网店业务，主营首饰经销。她的淘宝网店目前也可以正常访问。

劳丽诗7月20日被指在推特（Twitter）开设新账号。不过她已对此表示否认，称自己并未在“外网”注册帐号。