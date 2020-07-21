中国使馆批英国涉疆言论 警告若实施制裁中国将予以回击

中国驻英国大使馆今天（21日）两次发表声明，分别批评英国的涉疆言论和对港措施。在涉疆言论方面，大使馆警告，如果英国制裁中国机构或人员，中国将予以坚决回击，由此造成的一切后果由英方承担。

据中国驻英使馆官网发布的消息，使馆发言人批评“维族人权被严重侵犯”以及“穆斯林妇女被强制节育和堕胎”的言论是“彻头彻尾的谎言”。

发言人说：“一些英国及西方政客无视新疆经济社会发展成就，无视新疆反恐和去极端化斗争的正当性和合法性，大肆散播涉疆‘世纪谎言’，充分显示其对中国充满了偏见与敌意。”

使馆呼吁这些政客，摘掉有色眼镜，摒弃双重标准，客观公正看待新疆人权成就和反恐成效，“把精力和时间花到如何解决本国侵犯人权问题上去”。

发言人也说：“新疆曾深受恐怖主义、极端主义之害。近年来，面对严峻形势，新疆依法开展反恐和去极端化斗争，有效遏制了暴恐活动多发频发势头，最大限度地保障了当地各族民众免受恐怖主义、极端主义侵害。”

发言人提到，截至目前，新疆已连续三年多没有发生过一起暴恐案件，区域安全和社会治安状况明显好转。

英国外长拉布之前指责中国侵犯维吾尔族人权的行为“严重且惊人”，并说英国不排除制裁涉事者。

拉布也在英国广播公司的访谈钟提到维吾尔族人被强制绝育，以及中国扩大对维吾尔族人的迫害的报道。

中国驻英国大使刘晓明也在英广节目上强调，中国不存在针对维吾尔人的大规模强制绝育，新疆也没有集中营。

一名德国学者上个月底在涉及新疆少数民族的报告中声称，维吾尔族妇女和其他少数族群在超出生育顶线的情况下拒绝堕胎，当局因而威胁并警告她们可能会被拘留。英国国会议员对这份报告的内容表示关注。