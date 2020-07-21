中国国务院办公厅牵头设工作组就合肥集体离职事件展开调研

中国科学院今天（20日）宣布，国务院办公厅已经牵头成立专项工作组，并就中科院合肥物质科学研究院属下研究所职工离职事件，赴合肥展开调研。

中科院在官网上说到，国务院副总理刘鹤听取中科院有关情况汇报，并要求国务院办公厅、科技部、中科院等单位成立专项工作组。

中科院党组早前成立的专项工作组，前天已抵达中科院合肥物质科学研究院开展调查工作。

据《中国经营报》报道，一名研究院干部透露，离职的90多名科研人员为中科院合肥研究院的核能安全技术研究所（简称“核所”）职工。

这名干部声称，核所最高峰有500人，这几年人才快速流失，去年开始只有200个人了。在90多个人辞职后，核所现在剩下100人左右。

至于人才流失的原因，这名干部解释：“这两年申请不到大的科研项目，没有钱，人才就走了。”

不过，《中国经营报》报道，集体辞职事件的导火索，是院方强制为核所更换保安，核所科研人员认为自身权益被侵犯。

报道称，核所自行聘请了保安。一名疑似核所职工的用户在知乎上写道：“院方不在任何提前沟通情况下拆门禁，还有不少保安巡逻，把研究所前后门锁住，对科研人员没有一点尊重，有些女同事都惊恐哭了。”

不过，上述干部则说：“我们6月15日去给核所换保安，交接时，几十个科研人员冲过来，说不尊重他们，没提前征求他们每个人的意见。实际上，核所之前聘请的保安到期了，也不给人家续签、不付钱。院长约谈核所领导班子之后，说好6月15日更换，而且由院方付钱。”

报道也引述干部提供的视频称，在更换保安的时候，院方人员与核所人员发生了言语冲突。核所人员要求保安将院方人员“赶出去”，并禁止摄像。院方人员说：“不管怎么样，你进去把那些线都拔掉，这不是你应该干的事。”核所人员则说：“这是我管辖范围之内的。”这名干部声称，冲突一直持续到6月15日晚上11点，30多名特警到来。