民调：六成加国华人认为加媒涉华报道带偏见

在加拿大温哥华20日公布的一项民意调查结果显示，约60%的加拿大华人认为，加拿大媒体关于中国应对新冠疫情的报道抱有偏见。

据中新社报道，加拿大华裔百人会和创新研究组（Innovative Research Group）联合开展的该项调查显示，在关于中国抗疫的报道方面，认为加媒带有强烈偏见的受访加拿大华人占27%，一般加拿大人占8%；认为媒体较有偏见的加拿大华人占32%，一般加拿大人占24%。总体而言，认为加媒有偏见的华人比例接近一般加拿大人的两倍。

被问及加媒关于加拿大华人的报道时，受访华人有15%认为媒体带有强烈偏见，38%认为较有偏见；一般加拿大人认为有强烈偏见和较有偏见的比例各为5%和18%。

移民加拿大不到10年，以及来自中国内地的加拿大华人，认为加媒带有偏见的比例相对较高。

调查同时显示，认为家庭财务没有受到疫情负面冲击的加拿大华人，在比例上少于一般加拿大人。对偿还房贷或者缴纳房租感到担忧的加拿大华人各占45%、50%，均高于一般加拿大人36%的比例。

此次民调于今年6月17日至7月6日通过在线方式进行。579名18岁以上加拿大各地华人参与调查。

加拿大华裔百人会顾问、前温哥华市议员陈志动表示，希望加媒、尤其全国性的英文媒体更多地反省自身关于中国与华人的报道，也希望政界人士更多地推动消除歧视与偏见。

加拿大联邦众议员蔡报国（Bob Saroya）最近对记者说，华人百余年来对加拿大的建设发展作出贡献，但加拿大社会仍有人对此缺乏了解。政界人士需要更多地进行相关的大众教育工作，并与华人社区站在一起反对歧视。