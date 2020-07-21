驻菲大使：中国和东南亚应妥善处理争端 防止被美利用来破坏亚太稳定

中国驻菲律宾大使黄溪连认为，中国和东南亚国家更应妥善处理争端，防止被美国利用来破坏亚太地区的稳定。

黄溪连在《马尼拉时报》上周刊登的访谈中，批评美国以维护南海稳定为借口，在本地区“炫耀武力”，挑起紧张局势，煽动对抗。

黄溪连也说：“美国打着维护航行自由的旗号，肆无忌惮地侵犯别国领海和领空，在世界每个海域到处横行、施压。”

中国驻菲使馆昨天（20日）在官网上刊登了黄溪连的专访。

在这之前，美国驻菲律宾大使金成指华盛顿对马尼拉在“西菲律宾海”的活动表示支持。

据香港《南华早报》报道，“西菲律宾海”一词是马尼拉用来指部分南中国海且被菲律宾列入其专属经济区（EEZ）的海域，而这个海域包含出现主权争议的部分地区。

报道称，金成使用“西菲律宾海”一词可能对北京而言具有挑衅含义。

根据美国驻菲使馆官网16日发布的新闻稿，金成说：“通过最近批准的《美国与菲律宾科学和技术协定》，我们在西菲律宾海及其他地区加强科学合作方面共同开创新途径。”

随着中美两国关系就人权、香港和冠病课题而陷入低谷，美国国务卿蓬佩奥上周发表措辞强硬的声明，不仅明确否定中国对南中国海的有关主权声索，并称国际社会不会允许北京把南中国海视为其“海洋帝国”。

根据美国过去表态的记录，尽管美国多次就南中国海问题表达关切，但通常会表明美国不在主权归属问题上持立场。如今蓬佩奥明确指出美国的立场与南中国海仲裁案结果一致，意味着美国在南中国海主权争端中正式选边。