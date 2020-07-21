英国牛津市高票通过研拟与台湾城市缔结姐妹市的提案

英国牛津市议员戈达德（Stephen Goddard）提案要求牛津市议会研拟与台湾城市缔结姐妹市，昨天（20日）以42票高票通过。

据联合报报道，香港自民党籍议员戈达德7月8日提案与台湾城市缔结姐妹市，同党议员韦德（Elizabeth Wade）连署支持，牛津市议会于英国当地时间20日晚间以视讯会议方式进行讨论。戈达德提案表示，牛津市目前在欧洲、中东与美洲有姐妹市，但在东亚地区尚无类似连结，英国也没有城市与台湾城市缔结姐妹市。

提案提出，台湾建立具竞争性的民主制度，自2000年以来，历经三次和平政党轮替，并为公民自由提供强而有力的保护，从1950年代起，人均生产总值（GDP）成长超过30倍，是同期成长最快速的全球五大经济体之一。此外，台湾是亚洲首个同婚合法化的司法管辖地（jurisdiction），并创下优秀的防疫成果。

戈达德在会议中发言表示，尽管台湾目前身处外交黑洞，官员甚至无法参与世界卫生大会（WHA），但台湾依旧繁盛，而且在这次疫情保持个位数死亡病例，有许多地方值得牛津市借鉴。

他提出，全世界许多城市都与台湾城市缔结姐妹市，甚至上海也与台北市有10年的善意交流。英国在这方面有所欠缺，牛津市应该扮演引领角色。

英国议员最后以42票同意、一票反对，两票弃权通过工党籍市议员克拉克森（Mary Clarkson）修正版提案，牛津市与台湾将从民间开始友善交流，逐步寻找共同点，由牛津市议会进一步研拟是否与台湾适当城市缔结姐妹市。

不过提案也表示，姐妹市关系与英国官方承认中国大陆的立场无关。牛津市感谢大陆人民的友谊，感谢中国人作为游客、学生和居民对牛津市的贡献。