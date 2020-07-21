港府强烈反对英国暂停引渡条约 批双重标准政治操作

香港特区政府就香港与用国之间的引渡条约暂停表示强烈反对，并批评英国单方面做出这项决定，是属于双重标准的政治操作。

据香港电台今天（21日）报道，港府认为，每个国家都有维护其国家安全和主权的法例，是职责所在，英国也有多项相关法例。

对于英国为了政治目的，以制定《香港国安法》为借口，单方面暂停与香港的移交逃犯协定，港府指除了是属于双重标准的政治操作之外，此举也严重违反国际法和国际关系基本准则，甘心让犯罪分子逃避法律制裁，更突显了英国有可能成为一些在香港被通缉的人士尝试逃避法律责任的地方，英国要就此向法治和国际交代。

英国昨天宣布，立即且无限期地暂停与香港之间的引渡条约，以回应《香港国安法》，并对香港实施武器禁运。

中国驻英国大使馆随后警告，对于干涉中国内政的行径，中国必将作出坚决回击。

大使馆发言人在官网上说：“英方不顾中方严正立场和一再交涉，变本加厉，一错再错，再次违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，企图干扰香港国安法实施，破坏香港繁荣稳定，中方对此表示强烈谴责和坚决反对。”

发言人也呼吁英国立即停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，不要在“错误的道路上”越走越远，否则必将自食其果。