湖北恩施预警：清江上游形成堰塞湖 或随时溃坝

中国湖北恩施防汛抗旱指挥部今日（21日）发布最新预警，清江上游沙子坝发生山体滑坡，形成堰塞湖，随时有溃坝洪水下泄危险，呼吁民众准备撤离。

据湖北经视报道，恩施市防汛抗旱指挥部通知，该地清江上游沙子坝滑坡，造成清江上游形成堰塞湖，随时有溃坝形成洪水下泄的危险。目前大龙潭水库正在加大下泄流量腾库。为了应对上游堰塞湖瞬间溃坝，民众请提前做好撤离应急准备。

湖北日报报道，因山体滑坡已堵塞桥坡河形成堰塞湖，上游水位21日已上涨五米左​​右。相关部门和乡镇正在组织可能受影响区域群众转移，并实行交通管控。

据香港01报道，堰塞湖是指山崩、泥石流或熔岩堵塞河谷或河床，储水到一定程度便形成的湖泊，通常是不稳定的地质状况所构成，当堰塞湖构体受到冲刷、侵蚀、溶解、崩塌等作用，堰塞湖便会出现“溢坝”，最终会因为堰塞湖构体处于极差地质状况，演变为“溃堤”而瞬间发生山洪爆发的洪灾，对下游地区有着毁灭性破坏。

大多数的堰塞湖会于形成后的数天内，不断的由原本的河川注入储水，累积到足以溃堤的水量。

据此前报道，恩施7月16日至17日遭遇特大暴雨，由于上游来水太多，大龙潭水库17日上午起泄洪，城区开始积水内涝。下午4时许，清江水位暴涨，两岸主干道积水达两米左右，恩施中心城区几乎泡在水中，巴士顶部被淹没，当地拉响防空警报。据悉，恩施市总人口超过80万人。