楼市调控转向？中国六城市发楼市调控收紧政策

中国杭州、东莞、宁波、内蒙古、郑州、深圳等房价有所上涨的城市7月以来开始出台房地产调控收紧政策。

据澎湃新闻今日（21日）报道，中原地产研究中心分析师张大伟介绍，中国5月至6月开始，多地房价再现明显上涨，投资需求抬头。这种情况下，7月来包括东莞、深圳、杭州等热点城市发布楼市调控政策。

他分析说，从政策内容来看，今年上半年的房地产调控主要是稳楼市或刺激楼市活跃，但最近随着多个城市房价明显上涨，收紧的调控政策开始出现。其中，一线城市深圳出台八项调控措施抑制楼市过热，被认为具有风向标意义。

深圳市住房和建设局等部门7月15日发布通知，调控政策对限购政策、离异购房、普通住房标准等精准细化。

诸葛找房数据研究中心高级分析师王小嫱指出，深圳调控收紧是市场过热的必然结果，房地产调控的关键词仍是“房住不炒、因城施策、房地产市场平稳发展”，深圳本次在因城施策的原则下，结合自身房地产市场出台调控收紧政策。

王小嫱认为，进入下半年，接连多个城市收紧调控，在“房住不炒，因城施策”的原则下，市场过热的城市仍会跟进收紧调控政策，但整体来看，在全国开发经营指标增速并未恢复到历史同期水平背景下，下半年政策全面收紧的概率不大，总体仍延续温和窗口期，供应端利好政策以及人才引进持续发力。