山西金融办主任落马 据悉家中查出4亿人民币现金

中国山西省金融系统接连打虎，原中国银监会山西监管局党委书记张安顺、山西省地方金融监督管理局（省政府金融办）原党组书记竟晖在内多名高官落马。有媒体报道，竟晖落马后，家中被查出4个亿（人民币，下同，7953.54万新元）的现金。

综合人民网和澎湃新闻报道，中央纪委国家监委网站发布消息，张安顺和竟晖涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

简历显示，现年61岁的张安顺是河南舞阳人，整个职业生涯都在金融系统中度过，他在2015年10月至2018年10月间担任原银监会山西监管局党委书记、局长。中国本轮机构改革期间，张安顺担任银保监会山西监管局筹备组成员，后出任银保监会河南监管局巡视员，2019年7月退休。

竟晖曾任山西省政府金融办党组成员、副主任等职，2017年7月出任山西省政府金融办党组书记、主任，2018年10月至2020年6月担任山西省地方金融监督管理局(省政府金融办)党组书记、局长(主任)。竟晖的工作单位山西省地方金融监督管理局负责金融工作的组织协调，牵头负责地方金融机构的经营业绩考核、指导改制重组和协调服务等，与山西省农村信用社联合社工作交集颇多。

微信公号观海内参引述消息报道说，消息人士透露，竟晖的案子有点大，6月初被免职时就已经出事了，家里被发现藏了4个亿的现金，超过了国家能源局煤炭司副司长魏鹏远。

魏鹏远2014年5月被带走调查，其家中发现2亿现金，重1.15吨，检察官从北京一家银行的分行调去16台点钞机清点，当场烧坏了四台，魏鹏远后来被判死缓。

根据官方通报，除了竟晖以外，山西金融系统还有多名干部被调查。

山西省纪委监委网站7月18日通报：山西省农村信用社联合社原党委书记、理事长崔联会，山西省农村信用社联合社原党委副书记、副理事长、主任邢亮喜，山西省农村信用社联合社原党委专职副书记、副理事长王忠泽等三人涉嫌严重违纪违法，目前正接受省纪委监委纪律审查和监察调查。