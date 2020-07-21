中国副外长批美打造反华联盟 军演加剧南中国海紧张局势

中国外交部副外长罗照辉7月20日在视频会议上批评美国推行全面遏华政策，企图打造反华联盟，逼迫亚细安国家选边站队，试图导致南中国海问题进一步复杂化。

据中国外交部官网消息，罗照辉出席亚细安与中日韩高官会时，谈及抗击冠病和东亚区域合作的问题。他介绍，今年上半年中国一亚细安贸易额逆势增长5.6%，各方期待今年内签署区域全面经济伙伴关系协定，东亚经济一体化前景光明。与此形成对比的是，美国奉行单边主义，频频毁约退群，不久前甚至宣布退出世卫组织。

他批评说，美国推行全面遏华政策，几乎“逢中必反”，在疫情溯源问题上想将该问题政治化。中方认为，疫情溯源是科学问题，目前，世卫组织专家正在中国同中方科学家和医学专家就溯源事宜进行合作交流。世卫组织也认为，溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地，世卫组织将视需要对其他国家和地区进行类似考察。

在南中国海问题上，罗照辉说，坚决发对上周美国发表的涉南中国海声明。在美国全面遏华、推进“印太战略”背景下，美方一方面发表声明，企图否定中国在南中国海主权和海洋权益，另一方面派多艘航母和军舰在南中国海开展军演。这些行径只能使中美关系进一步复杂化，令南中国海局势更加紧张。

他批评说，美国奉行双重标准，对国际法合则用、不合则弃。美拒不加入《联合国海洋法公约》，不愿承担有关义务，却以维护《公约》的理由攻击中国。

罗照辉补充说，美国无视南中国海总体稳定局面，煽动亚细安国家特别是声索国与中国对抗，企图打造反华联盟，逼迫亚细安国家选边站队。美方图谋将导致南中国海问题进一步复杂化。美方今天针对中国，明天就有可能把矛头指向亚细安。

他表示，中国在南中国海问题上的政策是一贯的而明确的。中国坚决反对将南中国海问题国际化、司法化。中方从未，也决不会接受仲裁。中国遵守《联合国海洋法公约》，倡导“搁置争议、共同开发，愿继续同亚细安相关国家不断增进互信，开展合作。