台退将与学者认为两岸爆军事冲突可能性较高

台湾多名退役军方将领和学者今天（21日）认为，两岸目前爆发全面战争的可能性不高，但军事冲突可能性较高，也不能排除从军事冲突演变为大规模战争的可能性。

据台湾《自由时报》报道，前空军副司令张延廷在国民党智库举办的座谈会上说，中国大陆常提及“统一必有一战”，从目前的观察来看，以“全面战争”形式的高度冲突可能性没有很高，但以夺取东沙岛、太平岛或乌丘形式的低度冲突机率较高。

国防安全研究院先进科技与作战概念研究所助理研究员舒孝煌认为，中国大陆和美国双方仍有机制解决冲突，但从周边军事行动来，或许会因为周边问题而擦枪走火，例如朝鲜半岛、台海或是南中国海。

舒孝煌分析，彼此的行动有节制，双方都不希望发生冲突，但两国的军事准备又朝向大国战争的方向，因此绝不能认为大国冲突不会发生。

至于对台湾而言，舒孝煌认为，大陆将持续进行演训，强化联合作战、夺岛、空军常行的训练，也会测试台湾军方的反应能力。他呼吁台湾更应检视各种应变做完，持续强化国防能力，吓阻可能的武力进犯。

退役上校、现任元智大学教授陈劲甫引用学者尼伯（Richard Ned Lebow）的研究，将国际冲突分成四类，包含意外危机、附带危机、边缘政策危机以及敌意危机。

陈劲甫认为，台湾目前最该注意的状况为边缘政策危机，并指大陆不断侵蚀美国霸权地位，引起美国全面反击，并增强对台湾支持，台湾也顺势采取边缘策略渐进的强化台湾主体意识与大陆区隔。

陈劲甫说，边缘危机最常见的反应就是透过各种军事、经济等手段吓阻对方不要得寸进尺，但无预期效果时，只有不断的增强行动强度，直到一方越过红线或失去希望而大力反击。

主持这场座谈会的前立委林郁方说，目前是自1995、1996年第三次台海危机以来，台海局势最有可能爆发冲突的时候，智库因而举行座谈会让与会者探讨。