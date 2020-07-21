报告指二季度中国小微企业需求和人才吸引力双回暖

招聘平台“BOSS直聘”21日发布的《2020二季度人才吸引力报告》显示，中国就业市场二季度复苏显著，招聘高峰延迟到来，小微企业需求和人才吸引力双回暖，中国人才需求环比增长57.2%，同比增长14.8%。

据中新社报道，报告显示，中国人才吸引力指数二季度最高的行业前三名依然是互联网、IT、在线教育。本季度城市人才吸引力位次也出现了洗牌，广州第一次跃居城市人才吸引力指数榜单首位，武汉人才吸引力回归前10位。

报告显示，2020年第二季度，人才需求量前50城白领平均招聘月薪为8190元（人民币，下同,1628.58新币），北京以12602元领跑全国。

值得注意的是，人才吸引力城市15强榜单由于疫情发展态势和管控政策的不同，座次出现洗牌。广州复工复产较早，社会生活秩序已基本恢复，求职者活跃程度较高。重启的武汉就业市场在二季度空前活跃，辅以税务减免和多种产业政策扶持，城市人才吸引力指数迅速增长。

报告认为，随着中国疫情基本得到控制，2020年二季度的人才跨城流动意愿较一季度明显提升，武汉已再次恢复了对一线城市的人才净流入状态。

BOSS直聘研究院认为，2020年，除了首次就业的职场新人，在有跳槽意愿并希望跨城求职的情况下，求职者在特定城市群内部流动的概率更高。二季度，长三角和珠三角城市群的人才内部流动率已经高达97%。

报告分析，从企业规模来看，各规模企业的人才吸引力指数绝对值普遍回升，小微企业和大型企业变化较大。其中，20人以内规模的小微企业人才吸引力指数是过去一年以来的最高值，其原因与小微企业经营状况好转有关。