“武统”还是“和统”台湾 大陆学者为此争论

有中国大陆学者就应以武力还是和平方式实现两岸统一发表看法，引发其他大陆学者的反驳与回应。

上海东亚研究所所长章念驰14日在《中国时报》发表题目为《找出两岸关系新出路》的文章中提到，大陆追求的统一，就是历史上的“一国多制”的观念，即在不让“一个中国”解体的前提下，共同缔造一个更美好的未来，维持相对统一。

章念驰写道：“如香港、澳门一样，各有各的制度，和而不同相处，共同维系‘一个中国’，不让台、港、澳问题成为西方勒索我们的借口。”

他认为，这种统一与绝对统一，即武力统一不同，不是征服和消灭对方，并说：“让我们停止对抗吧，停止仇视，停止污名化，停止去中国化，恢复全面往来吧！创造一个两岸都可以接受的一个中国新概念！”

旅美社会学者李毅之后在微信上撰文，表示不同意章念驰文章的观点，并认为文章向台湾朝野、台湾社会传递“错误”的信息，对中国统一起了阻碍作用。

李毅写到：“如果是武力统一，就不存在理解问题，只管统一就是了。如何是和平统一，则确实需要理解，但不是统一一方要去理解分裂一方，而是分裂一方要去理解统一一方。”

李毅认为，章念驰的“恢复全面来往”说法极为恶劣，直指章念驰提出要“创造一个两岸都可以接受的一个中国新概念”特别胆大包天。

作者声称，相当数量的大陆台海研究队伍人员，和章念驰一样，几十年来从来不研究大陆怎样才能统一台湾，令人“匪夷所思”，并建议大陆清理一下大陆台海研究队伍，只留下研究如何统一台湾的，以“早日统一台湾”。

厦门大学台湾研究中心学术委员会主任、台湾研究院教授陈孔立后来在中评社今天（21日）刊登的文章中，批评李毅的文章对章念驰和大陆涉台研究人员进行肆意攻击，“甚至叫嚣要‘清理台海研究队伍’。我作为这个队伍中最老的成员之一，不能不做出回应”。

陈孔立说：“李毅不懂得台湾历史，不懂得从日本统治时期到现在，台湾同胞的经历与大陆同胞完全不同，现在两岸的社会制度、政治制度、经济制度、意识形态等等完全不同，不可能像大陆同胞一样能够认识中国必须必然统一，要他们做到这一点，需要我们做长期、细致、艰苦的工作。”

他认为，章念驰的“两岸维持相对统一”说法完全符合“和平统一，一国两制”的基本方针，并说大陆主张和平统一，当然不希望采取非和平方式。

陈孔立也说：“他呼吁两岸‘恢复全面往来吧！创造一个两岸都可以接受的一个中国新概念！’这完全符合习总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上重要讲话的精神。”

陈孔立还写道：“李毅却把‘平等协商、共议统一’说成是要‘大陆签订一个丧权辱国的卖国条约’。他还公然责问：‘章念驰居然呼大陆对台湾‘恢复全面往来吧！’章念驰想干什么？谁给了章念驰这么大胆子？’我要告诉李毅，是共产党给章念驰的胆子！你懂得吗？”

作者指责李毅对台湾问题缺乏深入研究，却总喜欢凭个人意志“指点江山”。他说：“不能让这种反对和平统一基本方针的谬论压缩中央对台政策的挥洒空间，更不能让李毅之流误导广大人民群众，干扰国家发展的长远战略。”