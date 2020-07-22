美国起诉两名中国黑客 指其盗取冠病疫苗机密

（早报讯）美国司法部起诉两名中国公民，指他们是受中国政府指使、盗窃海外高科技公司机密的情报机关黑客。

美国司法部在周二（21日）发布的起诉书中指出，34岁的李晓宇（Li Xiaoyu，音译）与33岁的董家智（Dong Jiazhi，音译）盗窃了高科技公司的大量数据，并企图盗窃冠病病毒疫苗机密。

这份有11项罪名的起诉书指控李晓宇和董家志从10多年前就开始对世界各地的电脑进行黑客攻击，并盗取了大量的商业秘密以及其他数据。他们被控对美国、澳大利亚、比利时、德国、日本、立陶宛、荷兰、西班牙、韩国、瑞典和英国的高科技公司发起黑客攻击。

最近，这两名被告测试了开发冠病疫苗、测试技术和治疗方法的公司的计算机网络中是否存在漏洞。美国司法部指，两名被告近来瞄准位于马里兰、马萨诸塞州及加州、正研制冠病病毒疫苗、药品与检测技术的多家企业。

起诉书称，李晓宇和董家智曾是中国成都一所电气工程学院的同学，雇于中国国家安全部，隶属广东的国安部门。他们利用自己接受过的技术培训来攻击世界各国的电脑设备历时超过十年，盗窃贸易机密、武器设计、军事系统及其他信息，造成“数以亿计美元”的损失。

美国联邦调查局副局长鲍迪奇说：“今天的起诉显示，中国的国家安全部及其代理人如果继续采取恶意的网络战术以窃取他们无法创造的内容或使他们不愿听到的声音保持沉默，他们将面临严重后果。”