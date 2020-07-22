斯坦福大学一名中国访问研究员被控签证欺诈罪

美国斯坦福大学一名中国女访问研究员因隐瞒自己与中国军方的关系，而受到美国联邦检察官以签证欺诈罪指控。美国目前正加强打击中国间谍活动的调查力度。

综合美国之音与《南华早报》的报道，据美国加州北区检察官办公室周一公布的通报，这名学者名叫宋琛（Song Chen），今年38岁。检察官办公室对她提出的指控是，提供虚假材料获取签证，“在斯坦福进行医学研究时，以谎言掩盖自己是中国人民解放军活跃成员的身份。”如果定罪，她最高将面临10年徒刑及25万美元（34万6000新元）罚款。

检察官办公室发言人说，宋琛于上个周末被捕。她预定在周二出庭参加有关拘留事宜的听证。

检察官没有指控宋琛为中国盗取资料或者给中国发送资料，而是指控她在2018年填写签证的申请表申请斯坦福大学的一个神经科学家职位时提供了虚假信息。

法庭文件显示，宋琛在申请表上说，她在2000年9月至2011年6月期间在中国军队服役，并在北京西钓鱼台医院工作。但联邦检察官称这是谎言，并指宋琛在2018年来到美国的时候还是一名中国人民解放军的现役军人。检方说，她填写的僱主“北京西钓鱼台医院”只是为了掩护身份，所填地址恰好就是解放军空军总医院。

刑事起诉书说，宋琛的雇主是中国空军的一家医院，她在2011年之后还保持着与这个单位的关系。调查员认为，她是“一名文职军官”，属于现役军人。

宋琛的律师和斯坦福大学方面都没有对外发表任何评论。

一名联邦调查员在一份报告中说，宋琛在本月的一次面谈中多次坚决否认她与中国人民解放军空军或者第四军医大学有工作联系。她的说法是，她在第四军医大学毕业后，就与中国军方没有任何联系了。

但是，检察官说，研究论文显示，她和中国空军仍然有联系。调查员在她的电脑里还发现了一份已经被删除的文件，是给中国驻纽约领事馆的信函，解释她在美国的研究需要延期一年，必须通过解放军空军及第四军医大学办理手续。

调查员说，这封信提供了宋琛“为解放军工作和以解放军身份到美国工作”的新证据。

宋琛是重症肌无力疾病的专家。这是一种会造成肌肉乏力的罕见疾病。斯坦福大学的一名教授告诉调查员，宋琛的研究对实验室的工作是有益的。

联邦调查局局长克里斯·雷（Chris Wray ）在本月早些时候说，联调局正在进行的5000件反情报案件中几乎有一半都跟中国有关。

此前，加州大学旧金山分校一名来自中国的研究员王欣（Xin Wang，音译）也被指控犯了与宋琛类似的罪行。王欣6月7日在洛杉矶国际机场准备登机前往天津时被捕。他受到的指控是在申请赴美签证时刻意隐瞒其现役解放军军官身份，犯有签证欺诈罪。