台湾拒向两港府驻台北人员发签证

港台关系因反修例示威与《香港国安法》持续恶化，台湾原派任驻港办事处长卢长水被香港政府拒绝签证，两年来无法履新，代理处长高铭村因拒签“一个中国”原则声明书，16日被迫离港。台湾为反制香港，政府暂停发新的工作签证给港府人员。政制及内地事务局证实，两名香港派遣人员的居留签证不获台湾批准，相关人员于较早前已返回香港工作。



据《星岛日报》报道，政制及内地事务局表示，香港经济贸易文化办事处一直致力促进香港与台湾在经济、贸易和文化等领域的往来和交流，有关工作仍然继续，暂时并未受到严重影响。



台湾的大陆委员会发言人邱垂正日前表示，近年台港衍生的问题，一直透过“策进会”与“协进会”两会向香港表达，惟始终未获港方正面回应，甚而对台方提出不合理的限制，因此基于平等及互惠考量，台方须有所作为，以维护台湾尊严。