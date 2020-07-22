柯文哲和龚正在台北上海双城论坛均提“两岸一家亲”

台北市长柯文哲今天（22日）在台北和上海双城视讯论坛表示，他对两岸关系的立场是一致的，处理两岸事务的态度就是“务实”，迄今他依然认为两岸交流比断流好，合作比对抗好，一家亲比一家仇好。

台北市长柯文哲今天（22日）在台北和上海双城视讯论坛上致辞。（庄慧良 摄）

上海市长龚正也在致词时说，台北和上海这次冠病控制得宜，疫情虽然阻止彼此面对面，但无法阻止心连心，未来仍将秉持“两岸一家亲”，凝聚更多共识，为两岸民众谋更多福祉。

柯文哲与龚正分别在台北市晶华酒店与上海国际会议中心透过视讯展开视讯论坛会议，作上述表示，这是今年初冠病发生后的首度两岸官方交流。

上海市长龚正连线参与台北和上海双城视讯论坛（庄慧良 摄）

2016年民进党执政后两岸官方沟通机制全部中断，最大的在野国民党年初总统大选挫败后，拟将"九二共识"列为历史文件，国共关系也陷于低潮，故主张"两岸一家亲"的柯文哲照常举行双城论坛，格外受到瞩目。

柯文哲在致词时重申过去主张“五个互相”的原则，即“互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作、 互相谅解”，并指出其中“互相谅解”最重要，虽然两岸之间仍有僵局，也各有坚持，但应透过沟通与对话，互相学习、取长补短，共同追求两岸的和平发展。

他强调，疫情过后的世界或许不一样，但是台北与上海持续交 流合作的关系不会改变，台北与上海的双城论坛也会继续为两岸关系的和平发展共同努力。

台北市政府准备的防疫包（台北市政府提供）



（联合早报记者庄慧良台北报道）