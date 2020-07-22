中法承诺在5G、金融等多方面加强合作

中国和法国高级官员在视频会议上承诺，加强双方从飞机销售到5G网络等各个领域的合作，加强和深化两国经济财金联系。

据彭博社报道，中国财政部发布的第七次中法高级别经济财金对话联合情况说明称，双方高度重视在航空领域的战略伙伴关系。此次对话于7月21日以视频形式举行，中国国务院副总理胡春华与法国经济和财政部长勒梅尔共同主持，两国高级别官员参加。

按时将飞机交付中国客户对空客来说将是一个福音。因新冠疫情阻断旅行，这家位于法国图卢兹的飞机制造商不得不减产。空客与美国竞争对手波音公司在中国这个全球第二大航空市场展开激烈竞争，而交易通常会受到更广泛的贸易关系的影响。

“地缘政治会以一种令人不快的方式影响中国的飞机购买，” Teal Group分析师Richard Aboulafia说，“不过，由于中国受到与其它国家一样严重的疫情打击，因此，现在更多的是防止订单遭到取消和延期。”

中法之间的会谈也涉及5G无线网络，这是美国试图封堵中国科技巨头华为技术有限公司的又一个热门话题。

英国已宣布将禁止华为参与其下一代移动网络建设，并要在2027年前移除基础设施中已安装的所有华为设备。

中法两国在情况说明书中表示，双方将共同维护公平、非歧视的市场环境，鼓励各国企业按照市场化原则和安全原则参与5G网络的建设。

勒梅尔周二表示，法国不打算全面禁止华为，但将保护敏感领域。