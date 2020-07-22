消息：中国同意参与世贸就削减渔业补贴进行的全面磋商

消息人士称，世界贸易组织（WTO）昨天（21日）决定就年底前削减渔业补贴进行全面磋商，中国准备“积极参与”。

据路透社报道，过去的二十年，WTO一直致力于就取消渔业补贴达成协议，环保人士称补贴导致全球渔业资源锐减。

WTO的164个成员国将在9月对草案开始“不间断磋商”，期望到12月能够达成协议。一位消息人士称，各方将进行为期四周的谈判。

中国向来抵制对其庞大的捕鱼船队规模和航程加以限制，所以能否达成协议被普遍认为取决于中国参与磋商并遵守协议的意愿。中国、欧盟、美国、韩国和日本是五大补贴方，中美在这个问题的细节上存在分歧，在其他许多领域也有摩擦。

两位贸易官员称，中国驻WTO大使张向晨在闭门会议上表示，他支持达成协议的时间表，并且“准备全面投入密集的谈判中”。

但他们补充说，张向晨也强调，有必要明确制定对中国等发展中国家“有意义且有效的”特殊与差别待遇(SDT)--这个问题在美国较为敏感，可能成为一项阻碍。

“一言以蔽之，目前的SDT条款大大削弱了禁令草案的有益效果，将无法取得共识，”美国驻WTO大使习达难(Dennis Shea)在同一次会议上表示。

美国政府表示，像中国这样的主要经济体要求以发展中国家地位获得豁免是不公平的。

Marine Policy期刊去年发表的一篇论文估计，2018年全球补贴为354亿美元，不过并非所有补贴都是WTO针对的所谓“有害”补贴。

“如果仅仅是关于渔业，我认为各国会达成一致，”Friends of Ocean Action的战略顾问Remi Parmentier说，“大背景是贸易紧张局势。”

达成协议除了对鱼类资源非常重要外，在WTO应对改革危机、寻求新领导人之际，也被视为是确认其合法性的关键。