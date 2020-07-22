鄱阳官媒称“洪灾不是彻头彻脑的坏东西”被骂翻 文章已删

中国南方地区暴雨持续，多地遭受洪涝灾害，江西鄱阳县是灾情最为严重的地方之一。但当地官媒昨天（21日）却发文称“洪灾也不是彻头彻脑的坏东西”，惹发争议，文章现已被删除。

中共鄱阳县委主办的鄱阳报社旗下公众号“鄱阳发布”发表题为《洪灾也不是一个彻头彻脑的坏东西》的文章，文中形容洪灾带来不少破坏，但也带来了伟大的“抗洪精神”。

文中写道，历史罕见的洪灾破坏人们的家园，反而激起理性且顽强的人们“战天战斗地的昂扬斗志”，“洪灾的恶不全是恶，它也催生了善，你能说它是彻头彻脑的坏东西吗？”

文章称赞乡亲们守望家园，心手相牵，“共克时艰的魔力相比洪魔更具洪荒伟力”。

文章还说，特大洪灾几度改变了鄱阳的水陆版图，给鄱阳人带来巨大创伤和深重灾难，但也催化出许多感天动地的湖城故事，“在灾难中重生，在磨砺中崛起。可见，洪灾的恶还不至于坏到透顶。当这些伟大的抗洪精神被我们继承和发扬，洪灾的破坏力就将日趋消弭，取而代之的凝聚力战斗力和强盛的自愈力。”

文章发布后在网上引来不少非议，网民讽刺是“丧事喜办”，“拿老百姓的苦痛来作诗”，有网民直指，“写这个的一看就是一个彻头彻尾的坏东西！”，揶揄“熟悉的配方熟悉的味道”，“强行正能量是病，得治”。为什么这个时代了，还用这种宣传？

《新京报》发表评论文章说，称赞抗洪精神、肯定抗洪人员的付出，与如何看待灾难是两回事。为灾难美颜，甚至歌颂灾难本身，并不能减少灾难带来的伤害毫厘，试图为灾难涂脂抹粉来提炼“正能量”的做法，不仅可能误导社会对灾难的严肃认知和应对方式，还可能强化社会的反智氛围。