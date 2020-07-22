广东省委书记李希深圳调研 强调服务好香港疫情防控

广东省委书记李希昨天到深圳调研检查，了解口岸通关管理和深港两地联防联控情况，他强调，要落实好口岸疫情防控措施，服务好香港疫情防控和粤港联防联控需要。

据《南方日报》报道，李希强调，要认真落实好口岸疫情防控措施，严格实行闭环管理，加强入境人员筛查检查和健康管理，守好第一道关口，筑牢口岸防疫防线，同时要以高度的政治责任感服务好香港疫情防控和粤港联防联控需要。

他还要求进一步优化口岸查验流程，提高工作效率，在做好疫情防控的前提下，加强人性化、柔性化服务管理，保障旅客通关安全顺畅。

李希主持召开座谈会时强调，要深刻认识深圳在防控大局中的重要地位，筑牢外防输入严密防线，巩固好来之不易的疫情防控战果。按照中央部署不断完善粤港澳联防联控机制，全力支持港澳疫情防控工作。

另据深圳市政府官网消息，香港冠病确诊病例近日增加，深圳湾口岸普通旅客入境隔离人数持续高位运行，口岸入境现场压力增大。

深圳湾口岸官方在本月16日回应称，深圳始终坚持对经深圳口岸入境人员实施集中隔离医学观察14天的政策不变。深圳各区疫情防控指挥部已在深圳湾口岸现场增派现场工作人员，加快人流分流转运速度；采取“随机抽检+定向必检”的方式，对已具备七日内有效核酸检测证明的跨境货车司机、学生等豁免人员实施再抽查；对已具备七日内有效核酸检测证明的粤港澳三地互认人员100%实施抽检。

