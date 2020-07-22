美国要求中国72小时关闭驻休斯顿总领馆 中方谴责

美国当地时间21日要求中国72小时关闭驻休斯顿总领馆，中国外交部证实此消息，谴责美方单方面发起政治挑衅，并敦促美国撤销错误决定，否则将作必要反应。

综合央视、路透社、美国之音等媒体报道，中国驻休斯顿总领事馆当晚发生火警，当地媒体称有人在馆内焚烧文件。当地居民看到领事馆浓烟滚滚，于是报警。当地电视台播放周边居民从高处拍摄的画面显示，当时多人在领馆露天大院里的几个铁桶里焚烧文件。

社交媒体流传的视频显示，多辆消防车7月21日晚赶到中国驻休斯顿总领事馆外。（路透社）

中国官媒《环球时报》总编胡锡进今天（22日）在社交媒体推特上说，美国要求中国在72小时内关闭驻休斯敦总领事馆。这是“一个疯狂的举动。”

胡锡进同时也在微博上说：“休斯敦总领馆是中国在美国开的第一个总领馆，美方不仅要求关闭它，而且只给出中方三天的撤离时间，这完全是丧心病狂的表现。看来华盛顿已经毫无底线，这届美国政府真是什么都能干得出来。 ​​​​”

中国外交部发言人汪文斌今天说，美方7月21日突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆，这是美方单方面对中方发起的政治挑衅，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系，十分蛮横无理。中方予以强烈谴责。中方敦促美方立即撤销有关错误决定。否则，中方必将作出正当和必要反应。

他指出，一段时间以来，美国政府不断向中方甩锅推责，对中国进行污名化攻击，无端攻击中国的社会制度，无理刁难中国驻美外交领事人员，对中国在美留学人员进行恐吓、盘查，没收个人电子设备，甚至是无端拘押。此次美方单方面限时关闭中国驻休斯敦总领馆，是美对华采取的前所未有的升级行动。

汪文斌表示，美方声称美中关系不对等，这是美方的惯用借口，毫无道理。事实上，单就中美驻对方国家使领馆数量和外交领事人员数量而言，美方远远多于中方。“我们敦促美方立即撤销有关错误决定。如果美方一意孤行，中方必将采取措施坚决应对。”