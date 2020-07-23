港入境处再有职员确诊 与早前确诊人员同层工作

香港疫情持续大爆发，入境事务处深夜发表声明，指得悉一名管制支援组的女高级入境事务助理员确诊感染新冠肺炎，她于湾仔入境事务大楼14楼负责后勤工作，与早前确诊的两名入境处人员于同一楼层工作，卫生防护中心正尝试了解她的感染原因及有否密切接触人员。

据星岛日报报道，发言人表示，该名确诊人员于湾仔入境事务大楼14楼负责后勤工作，该楼层并不是公众楼层，不对外开放。她最近一次上班日期为7月8日。其后因另一名在同一组别工作的高级入境事务助理员在7月13日确诊，她与其他相关人员接受病毒测试，并在昨日傍晚获卫生防护中心通知确诊。

该名人员的工作地点，包括所有公共设施，除已在7月13日按卫生防护中心指引，即时作出全面清洁及消毒外，处方亦安排在相关楼层于翌日再作全面清洁及彻底消毒。

发言人续说，至于当时已接受病毒检测的相关人员，除昨天确诊的一位女职员外，卫生防护中心确认已有检测结果的全是呈阴性，仍有极少量未完成检测的样本，处方会积极与卫生防护中心跟进检测结果。

另外，该名确诊人员与另外两名早前确诊入境处人员虽于同一楼层工作，但负责不同职务，因此他们并没有直接接触。她最近没有外游纪录，执行职务前探测体温正常，工作时亦一直遵守防疫措施。目前，卫生防护中心正尝试了解她的感染原因及有否密切接触人员。处方会积极配合中心的检疫措施。

发言人强调，处方在疫情期间，一直严格执行各项防疫措施，包括为进入本大楼人士量度体温、为属下人员提供口罩及其他防护装备、要求员工执勤时必须戴上口罩及加强工作环境的清洁和消毒。处方会继续与卫生防护中心保持紧密联系，亦已提醒属下人员须注意个人卫生，并时刻提高警觉。如发现身体不适，尽早求医及通知处方。



