中国驻英大使：英若与中国脱钩就是与未来脱钩

中国驻英国大使刘晓明22日表示，如果英国选择与中国“脱钩”，就是与机遇脱钩、与增长脱钩、与未来脱钩。

据中新社报道，在当日中国驻英国大使馆举行的线上“在英中资企业座谈会”上，刘晓明表示，在“后脱欧时代”和“后疫情时代”，英国要打造“全球化英国”，绕不开、离不开中国。如果英国选择与中国“脱钩”，就是与机遇脱钩、与增长脱钩、与未来脱钩。

刘晓明指出，即使在当前中英关系面临困难的情况下，英国政府也不得不承认，要与中国保持建设性关系。英国社会主流特别是工商界仍希望深化对华合作。中英经济互补性强、利益融合深、合作领域广，长远发展依然前景可期。

在座谈会上，刘晓明指出，近一个时期，英方犯了“严重违反国际关系基本准则、对华认知与战略定位出现严重错误”的“两大错误”，导致中英两国关系急转直下，出现一系列令人担忧的困难和挫折。

刘晓明希望在英中资企业要“坚定对国家的信心、坚定对企业自身实力的信心、坚定对中英人民友谊和中英经贸合作长远发展的信心”。在英中资企业是中英关系发展的稳定器、助推器和扬声器。他希望大家要继续以实际行动讲好“中国故事”和“中英合作共赢”的故事，争取更多理解和支持；同时继续与英方合作伙伴、业务客户、社区群众充分沟通，保持良好合作关系，为中英关系的未来深耕细作。