特朗普称可能关闭更多中国驻美外交机构

美国总统特朗普周三（22日）称，他有可能下令关闭更多在美国的中国领事馆。

据路透社报道，特朗普在白宫新闻发布会上指，美国国务院下令中国驻休斯顿总领馆关闭后，总领馆地面发生大火，“我想他们正在烧文件和纸”。

他表示，关闭更多中国驻美领事馆“一直是可能的”。

中国驻美国大使馆今日（23日）声明，美国单方面要求中方限时关闭驻休斯敦总领馆，是对中方发起的政治挑衅，严重违反国际法和国际关系基本准则以及中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系。

使馆表示，包括驻休斯敦总领馆在内的中国驻美使领馆，始终根据《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》规定在美履职。美方有关指控毫无根据，纯属无稽之谈，所用的借口牵强附会，完全不成立，可谓“欲加之罪，何患无辞”。

大使馆还补充说，中方根据《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》为美驻华外交机构和人员履职提供便利。反观美方，去年10月和今年6月两次对中国驻美外交人员无端设限，多次私自开拆中方的外交邮袋，查扣中方公务用品。由于近期美方肆意污名化和煽动仇视，中国驻美使馆近期已经不止一次收到针对中国驻美外交机构和人员安全的威胁。如果单就中美驻对方国家使领馆数量和外交领事人员数量而言，美方远远多于中方。

中国驻美国大使馆最后表示，敦促美方立即撤销有关错误决定。否则中方必将作出正当和必要反应。

对于美国的要求中国关闭驻休斯敦领事馆一事，分析认为，这对本已紧张的中美关系造成又一记沉重打击，并有可能导致美国在中国的外交足迹范围缩小，还显示出现在是鹰派把持着美国政府。

彭博社发文指，在上任头三年里， 特朗普一边想要压制中国的强硬派的需求，一边寻求达成贸易协议并与中国国家主席习近平建立更牢固关系，在努力平衡这两者的关系。

但关闭中国驻休斯敦总领馆这一命令清楚地表明了一件事：现在是鹰派把持着美国政府。

斗争现已在多条战线上展开：中国对香港越来越严的控制、新疆穆斯林处境、技术渗透和知识产权盗窃。在几乎每个政策领域，美国都在加大努力反击。比如禁止中国学者、驱逐中国记者，并警告美国需要减少对中国商品的依赖。

蓬佩奥的团队以及副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）是这种变化的主要设计师。他们声称美国数十年来一直无视中国的行为、现在需要采取反击行动，并批评共和党和民主党政府都太天真了，而特朗普现在更加听得进去了。一位了解内部讨论的人士说， 蓬佩奥和他的顾问们得出的结论是，资本主义、民主的美国与非民选中共政府在根本上就是矛盾的，无法共存。

另外，中国驻休斯敦领事馆被要求关闭，也使得美国在华外交足迹面临缩小风险。

除了双方在北京和华盛顿的使馆外，美国和中国还分别在对方国家设有五个领事馆。中国驻美领事馆设在休斯敦、旧金山、洛杉矶，芝加哥和纽约，还在纽约有一个驻联合国代表团。中国驻休斯敦总领事馆为从德克萨斯州到波多黎各的广大地区提供服务。

根据美国国务院的数据，中国在华盛顿有约300名外交官，其他领事馆的人数较低，但总数没有公开。

美国在中国的沈阳、上海、成都、广州和武汉设有领事馆。广州领事馆是美国在全球最大的签证中心之一。美国在香港也有一个大型领事馆，历史上美国一直对香港和中国内地区别对待。

中国誓言要对美国采取报复行动，这可能意味着这些领事馆之一可能关闭。美国通常在中国有大约700至1000名外交官，从事从签证发放等各种活动，不过自从冠病大流行促使美国撤离工作人员以来，美国在华外交人员数量减少了很多。

一些美国官员说，中国驻休斯敦领事馆深入参与了间谍活动。该领事馆也向寻求将能源行业雇员派往中国的美国公司发放签证。

在美国前总统尼克松的历史性访华之后，中国于1970年代初在华盛顿首次设立了代表处。两国于1979年建立正式外交关系后，该办事处改建为大使馆。