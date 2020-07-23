英国公布BNO港人移民细节：明年1月起可申请居留

英国内政部宣布，允许拥有英国国民海外护照BNO身份的港人及他们的近亲明年1月起，申请居留及入籍的新安排。

据香港电台报道，英国内政部公布的移民详情是，申请人由明年1月起，可申请在英国最长一次过居留五年，期间可以工作或读书，而且可携同家属前往英国，但不可领取社会福利及援助，居住满六年可以申请入籍。

条文列明，申请人须拥有BNO的身份，不过不需要现在持有有效BNO护照，申请人还需要居住在香港，有至少六个月的财务支持。

英国内政大臣帕特尔（Priti Patel）周三（22日）补充说，申请人可在来到英国之后才找工作，毋须事先找到工作。

英国外相拉布（Dominic Raab）表示，有关安排显示英国信守承诺，英方不会在香港问题上另觅解决方法，不会违背对港人的历史责任。

据路透社报道，中国驻英使馆网站周四发布发言人答记者问说，中英曾就英国国民（海外）护照问题互换备忘录，英方在备忘录中明确承诺不给予持有BNO护照的香港中国公民在英居留权。

英方不顾中方强烈反对和一再交涉，为有关人员在英居留和入籍提供路径，严重违背自身承诺，严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，“我们对此表示强烈不满和坚决反对，并将做出有力回应。”

该发言人并表示，香港已经回归中国，是中国的一个特别行政区。香港事务纯属中国内政，绝不容任何外国以任何方式干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，实施香港国安法的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。

发言人表示，中方敦促英方认清香港已回归中国的现实，客观正确看待香港国安法，立即纠正自身错误，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，否则必然搬起石头砸自己的脚。