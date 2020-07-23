消息：法国给华为5G设备设限 实际欲在2028年前逐步禁用

知情人士透露，法国当局已告知计划购买华为5G设备的电信运营商，设备牌照到期后，将无法更新，此举实际上是将华为设备逐步排除出移动网络。

法国网络安全机构国家网络安全局（ANSSI）本月表示，将允许运营商使用包括华为在内的设备，目前的牌照期限为三到八年，不过ANSSI正在敦促目前没有使用华为设备的电信公司不要换成华为设备。

据路透社报道，消息人士说，华为设备的大部分授权期限为三到五年，而欧洲竞争对手爱立信（Ericsson）或诺基亚（Nokia）的设备大多获得了八年的授权。

无论是法国网络安全机构国家网络安全局还是相关企业，都尚未公开上述决定。

消息人士补充称，法国当局在近几个月的非正式谈话中也告诉运营商，华为设备牌照到期后将不会更新，但这些话并未出现在正式文件中。

负责监管5G设备牌照的法国总理办公室发言人表示，法国网络安全机构国家网络安全局正在法律框架内与运营商合作，目前发放的任何牌照都不会影响未来它们是会被更新还是被吊销。

不过，据消息人士透露，鉴于牌照的时间框架很短，这些限制实际上相当于在2028年之前将华为设备从法国的5G网络中逐步移除。鉴于此事的敏感性，消息人士拒绝透露姓名。

消息人士说，法国运营商在某些情况下仍可能设法为华为设备获得八年授权，并仍可以在这段时间内使用这些设备。但即使这样也意味着最终要拆除所有华为设备。

消息人士还透露，电信运营商很难承担投资华为设备的风险，因为像5G这样的新移动技术至少需要八年时间才能带来投资回报，“三年的期限就相当于禁用”。