全球渔业观察：中国渔船或违反联合国对朝鲜制裁的规定

全球渔业观察（Global Fishing Watch）的最新研究显示，近年来，在朝鲜海域发现了数百艘源自中国的工业捕鱼船。

据彭博社报道，这个全球非营利组织周三发表在Science Advances的分析报告称，多种船舶探测方法发现，2017年到2019年每年有700艘至900艘从中国出发的船舶在朝鲜海域捕鱼，据估计自2017年9月份以来产生了价值5.6亿美元（7.76亿新元）可能违反了联合国制裁措施的捕获量。联合国粮食及农业组织使用该组织的数据。

该组织称，这些行动可能为朝鲜政权提供硬通货。朝鲜由于进行核试验并试射弹道导弹而遭受全球经济制裁，其政府一直缺乏现金。全球保护组织还怀疑中国在从非洲之角到北极的水域从事值得质疑的活动。报告补充说，由于这些船只通常不会携带恰当的文件，因此它们有可能在中国官方机构之外运作。

根据全球渔业观察的数据，2017年和2018年，来自中国的船舶据估计捕获超过16万4000吨鱿鱼，价值4.4亿美元。该组织称，去年的捕捞量估计价值2.4亿美元。该组织最初是通过谷歌与两个环境组织Oceana和SkyTruth合作组建。

全球渔业观察指，这“对渔业治理和区域地缘政治有重大影响。”

另外，亚洲地区反海盗及武装劫船合作协定组织信息共享中心（ReCAAP ISC）指出，围绕中国民兵和政府船只在南中国海捕鱼的争端令各国海军资源捉襟见肘，导致马六甲海峡和新加坡外海域等区域海盗活动激增。ReCAAP ISC是由区域政府设立的对抗海盗的组织。